Судья Национального суда Франсиско де Хорхе принял решение о возбуждении дела в отношении в отношении начальника Генштаба Израиля Эяля Замира и ещё одного военного

В Испании ведется расследование в отношении двух высокопоставленных израильских военнослужащих Судья Национального суда Франсиско де Хорхе принял решение о возбуждении дела в отношении в отношении начальника Генштаба Израиля Эяля Замира и ещё одного военного

Национальный суд Испании удовлетворил ходатайство о возбуждении расследования в отношении двух высокопоставленных израильских военных чиновников в связи с незаконным нападением на «Глобальный флот Сумуд» совершенным 1 октября 2025 года в международных водах, целью которого была доставка гуманитарной помощи в Газу в рамках мирной миссии.

После подачи жалобы со стороны входящих в коалиционное правительство Испании партий «Объединенные левые» (IU) и Коммунистической партии, а также ряда общественных организаций судья Национального суда Франсиско де Хорхе принял решение о возбуждении дела в отношении в отношении начальника Генерального штаба Израиля Эяля Замира и ещё одного высокопоставленного военного.

Испанский судья также объявил, что обратится в Прокуратуру Международного уголовного суда с просьбой разъяснить, может ли он провести независимое расследование событий, произошедших на судах под испанским флагом, и могут ли эти события быть включены в расследование по делам о геноциде, военных преступлениях или преступлениях против человечности.

Судья де Хорхе заявил, что в связи с инцидентом, произошедшим 1 октября 2025 года, когда израильские вооруженные силы совершили рейд на «Глобальный флот Сумуд», находившийся в международных водах (примерно в 70 морских милях от побережья), в ходе которого военнослужащие взяли под контроль суда и лишили членов флота свободы, поскольку среди судов флота находилось несколько судов под испанским флагом, Национальный суд объявил о своём праве проводить расследование по данной жалобе.



Указано, что расследование в отношении незаконных задержаний на судах под испанским флагом будет продолжено и будут предприняты все меры, которые будут сочтены неотложными.



Флот «Глобальный Сумуд» впервые вышел в Средиземное море 13 сентября 2025 года с целью прорвать блокаду, введенную Израилем против Газы, и доставить в регион гуманитарную помощь.



Вторую попытку добраться до Газы флот предпринял в апреле этого года.



В обоих случаях израильские вооруженные силы незаконно атаковали суда флотилии «Глобальный Сумуд» в международных водах и незаконно задержали членов флотилии.