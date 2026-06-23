В Иркутской области РФ вводится «ручной режим работы» в вопросе топлива Губернатор Игорь Кобзев призвал жителей региона не поддаваться панике и заранее планировать дальние поездки

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил о вынужденном переходе на «ручной режим работы» в вопросе топлива.

«В выходные и сегодня лично проехал некоторые автозаправочные станции. На отдельных АЗС ввели ограничения по отпуску бензина, часть временно прекратили обслуживание.Такие перебои по всей стране. Многие регионы, в том числе и мы, вынуждены перейти на ручной режим работы: определяем объемы топлива по каждому из получателей индивидуально», - сказал губернатор.

Глава задача на сегодняшний день, по словам главы региона, «обеспечить топливом пожарные и скорые машины, общественный транспорт, коммунальные службы, сельхозтехнику».

«Обсудил этот вопрос с представителями топливного рынка региона. Сейчас определяем потребность объема бензина для всех участников рынка, в том числе автомобилистов, на ближайшие 3 месяца. Сводную информацию передадим в федеральный штаб при Министерстве энергетики России, ФАС, надзорные органы», - отметил Кобзев.

Губернатор призвал жителей региона не поддаваться панике и заранее планировать дальние поездки.

На фоне атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в России многие из них были выведены на плановый ремонт, тогда как российское правительство периодически прибегает к ограничениям на экспорт топлива с целью обеспечения стабильности на внутреннем рынке.

В последнее время ограничения на продажу топлива вводились в различных регионах страны, включая Москву.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявлял, что российское правительство принимает необходимые меры для контроля ситуации на топливном рынке.