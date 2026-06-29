В Иркутской области ввели особый режим из-за ситуации с топливом Режим вводится на территории Иркутской области для стабилизации ситуации с нехваткой топлива., сообщил губернатор Игорь Кобзев

Режим повышенной готовности вводится на территории Иркутской области для стабилизации ситуации с нехваткой топлива., сообщил губернатор Игорь Кобзев.

По его словам, на АЗС сети "Роснефть" будет действовать ограничение на отпуск топлива физлицам до 50 литров в сутки, также запрещена продажа топлива в любые емкости, кроме автомобильного бака.

"На территории региона вводим режим повышенной готовности. Это необходимая мера, чтобы не допустить чрезвычайной ситуации. На АЗС сети "Роснефть" вводится ограничение на отпуск топлива физическим лицам до 50 литров в сутки на один автомобиль за одну заправку. Другие АЗС могут устанавливать ограничение меньше этого объема", - говорится в сообщении, опубликованном в канале губернатора в "Максе".

На АЗС также запрещается продажа топлива в любые емкости, кроме автомобильного бака, добавил Кобзев. Эта рекомендация не распространяется на оперативные службы, коммунальную и сельскохозяйственную службу. Работодателям организаций, не связанных с жизнеобеспечением населения, рекомендовано перевести максимально большое число сотрудников на дистанционный режим работы.

Глава региона добавил, что рекомендовал правоохранителям организовать патрулирование мест продажи ГСМ для пресечения попыток незаконной торговли топливом. Он выразил надежду на то, что предпринятые меры и переговоры с поставщиком и профильными органами дадут положительные результаты со следующей недели.