Официальные власти пока не раскрывают личности погибших и причины нападения

В иранском Мешхеде при вооруженном нападении погибли два человека Официальные власти пока не раскрывают личности погибших и причины нападения

В городе Мешхед, административном центре иранской провинции Хорасан-Резави, в результате вооруженного нападения погибли два человека.

Как сообщает государственное информационное агентство IRNA, заместитель губернатора провинции Хорасан-Резави Амир Шемкадри заявил, что нападение произошло в районе бульвара Шерефразан.

Не раскрывая подробностей происшествия, Шемкадри отметил, что причины нападения, а также личности погибших пока не установлены.

В то же время неофициальные источники сообщают, что вооруженная группа атаковала контрольно-пропускной пункт, в результате чего погибли двое сотрудников сил безопасности.

Бульвар Шерефразан расположен примерно в 17 километрах от мавзолея Имама Резы в Мешхеде, где похоронен бывший верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. При этом сообщается, что нападение не связано с церемонией прощания с Хаменеи.