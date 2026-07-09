Многочисленные иранцы, принявшие участие в церемонии, с флагами в руках заполнили улицы Ширази и Невваба Сафеви

В иранском городе Мешхед прошла церемония прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи Многочисленные иранцы, принявшие участие в церемонии, с флагами в руках заполнили улицы Ширази и Невваба Сафеви

В городе Мешхед прошла церемония прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи, потерявшим жизнь в результате авиаудара США и Израиля.

Церемония прощания с Хаменеи вслед за Тегераном, Кумом, Наджафом и Кербелой прошла в Мешхеде.

Многочисленные иранцы, принявшие участие в церемонии, с флагами в руках заполнили улицы Ширази и Невваба Сафеви.

Во время церемонии звучали антиамериканские и антиизраильские лозунги.

Автомобиль с телом Хаменеи проехал по улицам среди собравшихся.

В связи с продолжающимися нападениями США на Иран во время церемонии похорон иранские военные самолеты совершали облет вокруг места проведения церемонии.

Тело Хаменеи будет похоронено в специально отведенном для него месте в мавзолее Имама Ризы после погребальной молитвы, которую возглавит аятолла Нури Хамедани.