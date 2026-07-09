В иранском городе Мешхед прошла церемония прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи

Tolga Akbaba, Nariman Mehdiyev
09 Июля 2026•Обновить: 09 Июля 2026
В городе Мешхед прошла церемония прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи, потерявшим жизнь в результате авиаудара США и Израиля.
Церемония прощания с Хаменеи вслед за Тегераном, Кумом, Наджафом и Кербелой прошла в Мешхеде.
Многочисленные иранцы, принявшие участие в церемонии, с флагами в руках заполнили улицы Ширази и Невваба Сафеви.
Во время церемонии звучали антиамериканские и антиизраильские лозунги.
Автомобиль с телом Хаменеи проехал по улицам среди собравшихся.
В связи с продолжающимися нападениями США на Иран во время церемонии похорон иранские военные самолеты совершали облет вокруг места проведения церемонии.
Тело Хаменеи будет похоронено в специально отведенном для него месте в мавзолее Имама Ризы после погребальной молитвы, которую возглавит аятолла Нури Хамедани.