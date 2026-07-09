В иранской провинции Бушер сообщили о звуках взрывов

Mustafa Melih Ahıshalı, Elmira Ekberova
09 Июля 2026•Обновить: 09 Июля 2026
В иранской провинции Бушер, расположенной на побережье Персидского залива, были слышны звуки взрывов.
По данным агентства Fars, в провинции прогремели два взрыва.
Причины произошедшего пока не сообщаются, официальные органы Ирана не делали заявлений по этому поводу.
Ранее после угроз президента США Дональда Трампа в адрес Ирана американские вооружённые силы начали ночные удары по районам Ирана вблизи Ормузского пролива.
Корпус стражей исламской революции Ирана, в свою очередь, заявил, что в ответ на американские атаки нанёс удары по инфраструктуре и объектам американских военных баз в Кувейте и Бахрейне.