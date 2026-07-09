В районе Персидского залива были слышны два взрыва, причины пока не установлены

В иранской провинции Бушер сообщили о звуках взрывов В районе Персидского залива были слышны два взрыва, причины пока не установлены

В иранской провинции Бушер, расположенной на побережье Персидского залива, были слышны звуки взрывов.

По данным агентства Fars, в провинции прогремели два взрыва.

Причины произошедшего пока не сообщаются, официальные органы Ирана не делали заявлений по этому поводу.

Ранее после угроз президента США Дональда Трампа в адрес Ирана американские вооружённые силы начали ночные удары по районам Ирана вблизи Ормузского пролива.

Корпус стражей исламской революции Ирана, в свою очередь, заявил, что в ответ на американские атаки нанёс удары по инфраструктуре и объектам американских военных баз в Кувейте и Бахрейне.