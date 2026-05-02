В Иране у более чем 250 человек конфисковано имущество по обвинению в «угрозе национальной безопасности»

По данным официального иранского информационного агентства IRNA, прокуратура Тегерана арестовала движимое и недвижимое имущество более 250 человек.



Утверждается, что эти лица «подвергают угрозе национальную безопасность, находятся под влиянием США и Израиля и связаны с группами, противостоящими исламской революции».



Прокурор Тегерана Али Салихи в своем заявлении отметил, что судебная система страны серьезно относится к тем, кто подвергает угрозе национальную безопасность, и будет решительно бороться за обеспечение общественной безопасности.