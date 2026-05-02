В Иране у более чем 250 человек конфисковано имущество по обвинению в «угрозе национальной безопасности»

Tolga Akbaba, Nariman Mehdiyev
02 Май 2026•Обновить: 02 Май 2026
Прокуратура Тегерана сообщила, что имущество более 250 человек, «подвергающих угрозе безопасность Ирана», арестовано.
По данным официального иранского информационного агентства IRNA, прокуратура Тегерана арестовала движимое и недвижимое имущество более 250 человек.
Утверждается, что эти лица «подвергают угрозе национальную безопасность, находятся под влиянием США и Израиля и связаны с группами, противостоящими исламской революции».
Прокурор Тегерана Али Салихи в своем заявлении отметил, что судебная система страны серьезно относится к тем, кто подвергает угрозе национальную безопасность, и будет решительно бороться за обеспечение общественной безопасности.