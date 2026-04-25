В Иране сообщили о задержании 239 человек по подозрению в связях с США и Израилем Сообщается, что операции проводились против ячеек, связанных с США и Израилем, которые готовили военное нападение с западных регионов страны

В Иране заявили о задержании 84 человек в провинции Курдистан и 155 человек в провинции Керманшах в ходе операций, направленных на пресечение деятельности ячеек, связанных с США и Израилем. Об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на заявление разведывательного управления Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Отмечается, что в ходе операций в иранской провинции Курдистан были задержаны 84 человека, в том числе 11 боевиков, принадлежавших к «сепаратистским группировкам». При этом один боевик был ликвидирован.

В провинции Керманшах в рамках операций были задержаны 155 человек, «связанных с вражескими ячейками», в том числе четыре агента, связанных с израильской разведывательной службой «Моссад».

Сообщается, что в ходе операций были изъяты 8 реактивных гранатометов, более 2 тыс. боеприпасов к ним, 90 взрывателей, 18 ручных гранат, 5 минометных снарядов, 1253 патрона к различным видам оружия, 6 винтовочных гранат, а также радиосредства связи.

Кроме того, отмечается, что в регионе были проведены операции против группировок, занимающихся незаконной торговлей оружием.

В рамках этих операций были задержаны 144 человека и изъято большое количество оружия.