В Иране сообщили о задержании 239 человек по подозрению в связях с США и Израилем

Ahmet Dursun, Olga Keskin
25 Апрель 2026•Обновить: 25 Апрель 2026
В Иране заявили о задержании 84 человек в провинции Курдистан и 155 человек в провинции Керманшах в ходе операций, направленных на пресечение деятельности ячеек, связанных с США и Израилем. Об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на заявление разведывательного управления Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Согласно сообщению, операции проводились против ячеек, связанных с США и Израилем, которые готовили военное нападение с западных регионов страны.
Отмечается, что в ходе операций в иранской провинции Курдистан были задержаны 84 человека, в том числе 11 боевиков, принадлежавших к «сепаратистским группировкам». При этом один боевик был ликвидирован.
В провинции Керманшах в рамках операций были задержаны 155 человек, «связанных с вражескими ячейками», в том числе четыре агента, связанных с израильской разведывательной службой «Моссад».
Сообщается, что в ходе операций были изъяты 8 реактивных гранатометов, более 2 тыс. боеприпасов к ним, 90 взрывателей, 18 ручных гранат, 5 минометных снарядов, 1253 патрона к различным видам оружия, 6 винтовочных гранат, а также радиосредства связи.
Кроме того, отмечается, что в регионе были проведены операции против группировок, занимающихся незаконной торговлей оружием.
В рамках этих операций были задержаны 144 человека и изъято большое количество оружия.