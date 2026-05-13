В Иране связали нефтяное пятно у острова Харк со сбросом вод с иностранного танкера

Ulviyya Amoyeva, Ahmet Dursun
13 Май 2026•Обновить: 13 Май 2026
Загрязнение в районе острова Харк в Персидском заливе могло быть вызвано не утечкой нефти, а сбросом загрязненных отходов с иностранного нефтяного танкера.
Об этом заявила вице-президент Ирана и глава Организации по охране окружающей среды Шина Ансари. Ее слова приводит иранское информагентство Mehr.
Ансари утверждает, что предполагаемая утечка нефти в Персидском заливе у острова Харк не является результатом разлива на иранских нефтяных объектах.
«Проведенные нами проверки показывают, что недавнее загрязнение произошло из-за утечки загрязненных сточных вод не с иранского танкера. При этом не поступало сообщений о каких-либо утечках нефти из трубопроводов или на иранских нефтяных объектах», — пояснила она.
Ранее на спутниковых снимках в водах у острова Харк было зафиксировано загрязнение, распространившееся на обширную акваторию. Предполагалось, что его источником могла быть утечка нефти.