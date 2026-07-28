Абольфазл Сепахи и Амир Хосейн Сафари были привлечены к ответственности за участие в январских протестах

В Иране публично казнили двоих человек Абольфазл Сепахи и Амир Хосейн Сафари были привлечены к ответственности за участие в январских протестах

В Иране на городской площади в Исфахане публично казнили двоих человек, осужденных по обвинениям в совершении ряда преступлений во время массовых уличных протестов, которые первоначально начались из-за экономических трудностей, а затем переросли в антиправительственные выступления. Об этом сообщает сязанное с судебной властью Ирана агентство Mizan со ссылкой на заявление судебных органов.

Согласно сообщению, Абольфазл Сепахи и Амир Хосейн Сафари были привлечены к ответственности за участие в январских протестах по обвинениям в «распространении коррупции на земле», «ведении войны», «создании атмосферы страха и небезопасности в обществе», «участии в группировках, действующих против национальной безопасности», «нанесении ущерба государственному имуществу с целью нарушения общественного порядка», а также «участии в событиях, приведших к гибели четырех сотрудников сил безопасности».

Сообщается, что по итогам судебного разбирательства оба обвиняемых были приговорены к смертной казни. Верховный суд Ирана после рассмотрения апелляции оставил приговор в силе.

После вступления приговора в законную силу осужденные были казнены утром на одной из площадей города Исфахан.

Протесты в Иране

Массовые протесты в Иране начались 28 декабря 2025 года с выступлений торговцев Большого базара Тегерана на фоне стремительного обесценивания национальной валюты и углубления экономического кризиса. Впоследствии акции распространились по всей стране.

8 января, после эскалации протестов в Тегеране, власти страны ограничили доступ к интернету.

Иранские власти до сих пор не опубликовали официальные данные об общем числе погибших и пострадавших. Между тем базирующееся в США информационное агентство правозащитников HRANA (Iran Human Rights Activists News Agency) сообщало о гибели 5 858 и задержании 41 283 человек в ходе протестов.

Согласно заявлению Судебно-медицинского управления при Фонде мучеников и ветеранов Ирана от 21 января, в ходе протестов погибли 3 117 человек, включая сотрудников сил безопасности и мирных жителей.

Из них 2 427 человек, по данным властей, были сотрудниками сил безопасности и гражданскими лицами, погибшими в результате действий «вооруженных террористических группировок». Информация о еще 690 погибших не представлена.