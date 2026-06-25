В мечетях и на площадях состоялись театрализованные постановки, воссоздающие события битвы при Кербеле

В Иране прошли масштабные траурные церемонии в память о мученической гибели имама Хусейна В мечетях и на площадях состоялись театрализованные постановки, воссоздающие события битвы при Кербеле

В Иране прошли масштабные траурные церемонии в день Ашуры, посвященные памяти имама Хусейна, внука пророка Мухаммеда, а также его 72 сподвижников, павших мученической смертью в Кербеле.

Традиционный траурный ритуал по случаю Ашуры также прошел в сердце ⁠Большого базара (Grand Bazaar) на юге Тегерана в память о мученической смерти имама Хусейна, центральной фигуры шиитского ислама. Иранцы скандировали фразы «Я Хусейн!», исполняли религиозные песнопения и и били себя в грудь в знак скорби.

На церемонии, собравшей тысячи участников, была представлена театрализованная постановка, воссоздающая события в Кербеле. Верующие совершили полуденный намаз (зухр), который, как известно, стал последним намазом имама Хусейна в Кербеле, когда он, несмотря на непрекращающийся обстрел со стороны вражеского войска, остановился на молитву посреди битвы, подав пример высшей стойкости.

Во время театрализованного действия, известного в Иране как «тазия», актеры, игравшие противников имама Хусейна, подожгли его символическую палатку.

Участникам церемонии предлагали традиционное для этого дня угощение — суп «халим» из пшеницы и мяса, который варят, постоянно помешивая, с вечера до утра. Также раздавали молоко, сладости, различные напитки и другие яства.

Траурные мероприятия, посвященные памяти имама Хусейна, который был убит в 10-й день месяца Мухаррам по мусульманскому лунному календарю, одновременно прошли и в других городах Ирана.

Представители народности луры, одной из этнических групп страны, по традиции провели обряд «нанесения грязи», символический жест глубочайшей скорби в знак сопричастности к страданиям внука пророка Мухаммада. В ходе этого ритуала, известного как «гиль-мали», луры погружаются в воду с грязью и покрывают себя ею с головы до ног, скорбя до полудня в память о страданиях имама Хусейна.