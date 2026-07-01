В пятницу, 3 июля, планируется провести международную официальную церемонию памяти Хаменеи с участием глав государств, высокопоставленных чиновников и религиозных лидеров

В Иране продолжаются приготовления к церемонии похорон Али Хаменеи В пятницу, 3 июля, планируется провести международную официальную церемонию памяти Хаменеи с участием глав государств, высокопоставленных чиновников и религиозных лидеров

В мечети «Имам Хомейни Мусалла» в столице Тегеране продолжаются приготовления к церемонии похорон бывшего иранского лидера Али Хаменеи, погибшего в результате атак США и Израиля 28 февраля.

Во дворе мечети установлена большая платформа, на которой будут размещены гробы Хаменеи и других погибших в том нападении.

Как видно, территория вокруг платформы огорожена бетонными блоками, а доступ к этой зоне в значительной степени ограничен.

Чтобы участники церемонии погребения меньше страдали от жары, во дворе мечети установлена система охлаждения.

Внимание привлекают усиленные меры безопасности на территории, где работает большое количество строительной техники и кранов.

В пятницу, 3 июля, планируется провести международную официальную церемонию памяти Хаменеи с участием глав государств, высокопоставленных чиновников и религиозных лидеров.

В субботу, 4 июля, с 06:00 утра люди соберутся в мечети Имама Хомейни «Мусалла» для минуты молчания, начнутся похоронные церемонии.

Заключительная церемония прощания с Хаменеи и его погребение состоятся 9 июля в городе Мешхед.