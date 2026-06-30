В Иране при нападении на автомобиль погибли двое членов одной семьи

Ahmet Dursun, Elmira Ekberova
30 Июня 2026•Обновить: 30 Июня 2026
На юго-востоке Ирана в провинции Систан и Белуджистан в результате нападения на гражданский автомобиль, совершенного, как утверждается, террористической группировкой, связанной с США и Израилем, погибли два человека из одной семьи, трехлетний ребенок получил ранения.
Как сообщает государственное телевидение Ирана, нападение произошло минувшей ночью в городе Сераван провинции Систан и Белуджистан. Вооруженные лица открыли огонь по движущемуся автомобилю.
В результате атаки погибли Эмир Хасан Эрбаби и его супруга. Их трехлетний ребенок получил ранения.
По данным иранских СМИ, вооруженное нападение было совершено террористической группировкой, предположительно связанной с США и Израилем.
Отмечается, что подробности произошедшего будут обнародованы позднее.