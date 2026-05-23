Иран и иранский народ никогда не пойдут на уступки в защите своих прав перед «такой ненадежной стороной, как США», - Мохаммад - Багер Галибаф

В Иране пригрозили США «сокрушительными» последствиями в случае возобновления конфликта Иран и иранский народ никогда не пойдут на уступки в защите своих прав перед «такой ненадежной стороной, как США», - Мохаммад - Багер Галибаф

Если президент США Дональд Трамп возобновит войну против Ирана, это будет гораздо более сокрушительно и болезненно для США, нежели в первый день конфликта. Об этом заявил председатель парламента Ирана и глава переговорной делегации Мохаммад - Багер Галибаф в ходе встречи с начальником штаба сухопутных войск Пакистана Асимом Муниром в Тегеране.

Как сообщает иранское государственное телевидение, Галибаф в ходе встречи с Муниром дал оценку текущей ситуации.

Политик подчеркнул, что Иран и иранский народ никогда не пойдут на уступки в защите своих прав перед такой «ненадежной стороной, как США».

По словам Галибафа, Вооруженные силы Ирана за время действия режима прекращения огня восстановили и усилили свой потенциал.

«Если Трамп в очередной раз начнет войну, это будет для США гораздо более сокрушительным и болезненным, чем в первый день», — предупредил он.

Галибаф напомнил, что США ранее уже наносили удары по Ирану в период переговорного процесса. Вашингтон нарушает текущее перемирие, объявленное при посредничестве Пакистана, осуществляя морскую блокаду, а теперь предпринимает шаги для ее снятия, - указал он.

Мунир, в свою очередь, пожелал иранскому народу мира и благополучия.