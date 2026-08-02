В Иране опровергли информацию о соглашении с США по открытию Ормузского пролива

Tolga Akbaba, Abdulrahman Yusupov
02 Августа 2026•Обновить: 02 Августа 2026
Информация о достижении соглашения об открытии Ормузского пролива для прохода судов не соответствуют действительности.
Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на источник, близкий к иранской переговорной группе.
В то же время неназванный источник в военных кругах Исламской республики заявил, что Ормузский пролив останется закрытым до тех пор, пока США продолжают «враждебные действия». По его словам, проход судов возможен только по объявленному маршруту и с разрешения Военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР).