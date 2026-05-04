В Иране казнили трех человек по обвинению в «участии в насильственных действиях» во время протестов

В Иране приведен в исполнение смертный приговор в отношении трех человек, осужденных по обвинению в «участии в насильственных действиях» и «связях с внешней разведывательной службой Израиля» во время уличных протестов.

Государственное телевидение Ирана опубликовало заявление судебных органов.

«Мехди Расули и Мохаммад Реза Мири в январе 2026 года во время уличных беспорядков в Мешхеде участвовали в насильственных действиях в качестве элементов «Моссада» и сыграли непосредственную роль в убийстве сотрудника сил безопасности Хамида Резы Юсефи Нежада», - следует из заявления.

В заявлении также утверждалось, что Ибрахим Доулатабади, названный одним из главных организаторов событий в районе Табарси в Мешхеде, был приговорен к смертной казни по обвинению в руководстве действиями, в результате которых погибли некоторые сотрудники сил безопасности.

Протесты в Иране

В Иране 28 декабря 2025 года протесты, начавшиеся по инициативе торговцев на Тегеранском большом базаре на фоне резкого обесценивания национальной валюты по отношению к иностранным валютам и углубления экономических трудностей, распространились по всей стране.

После событий, произошедших 8 января во время обострения протестов в столице Тегеране, власти страны ограничили доступ к интернету.

Иранские власти до сих пор не обнародовали общие данные о числе погибших и раненых в ходе событий. При этом базирующееся в США информационное агентство правозащитников Ирана HRANA сообщило, что во время протестов погибли 5 858 человек, а 41 283 человека были задержаны.

В заявлении, сделанном 21 января Организацией по делам мучеников и ветеранов Ирана со ссылкой на данные Судебно-медицинской организации, говорилось, что в ходе событий во время протестов погибли 3 117 человек, включая сотрудников сил безопасности и гражданских лиц.

Из них 2 427 человек, как утверждалось, были сотрудниками сил безопасности и гражданскими лицами, погибшими от действий «вооруженных террористических групп». В отношении еще 690 погибших подробная информация не приводилась.