В Иране казнили осужденного за участие в беспорядках и "террористическую деятельность" По данным судебных властей страны, мужчина руководил насильственными акциями протеста в провинции Исфахан и нападениями на силовиков и госздания

В Иране приведен в исполнение смертный приговор в отношении человека, осужденного по обвинению в руководстве насильственными действиями во время "последних протестов" и совершении "террористического акта".

Как сообщает агентство Mizan, связанное с судебной системой Ирана, смертный приговор Аббасу Акбари Фейзабади был приведен в исполнение рано утром.

По данным агентства, Фейзабади обвинялся в руководстве насильственными беспорядками в провинции Исфахан во время "последних протестов", а также в организации нападений на сотрудников сил безопасности и государственные здания.

Судебная власть Ирана также опубликовала видеоматериалы, которые, как утверждается, связаны с указанными нападениями.