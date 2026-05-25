Tolga Akbaba, Elmira Ekberova
25 Май 2026•Обновить: 25 Май 2026
В Иране приведен в исполнение смертный приговор в отношении человека, осужденного по обвинению в руководстве насильственными действиями во время "последних протестов" и совершении "террористического акта".
Как сообщает агентство Mizan, связанное с судебной системой Ирана, смертный приговор Аббасу Акбари Фейзабади был приведен в исполнение рано утром.
По данным агентства, Фейзабади обвинялся в руководстве насильственными беспорядками в провинции Исфахан во время "последних протестов", а также в организации нападений на сотрудников сил безопасности и государственные здания.
Судебная власть Ирана также опубликовала видеоматериалы, которые, как утверждается, связаны с указанными нападениями.