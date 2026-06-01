В Иране казнили двух человек по обвинению в «терроризме» Осужденнные обвинялись в том, что во время «последних протестов» в провинции Тегеран наносли ущерб госимуществу и подожгли мечеть

В Иране приведен в исполнение смертный приговор в отношении двух человек, которые были осуждены за то, что, как утверждалось, во время «последних протестов» совершили «террористический акт».

По данным агентства Mizan, связанного с судебной властью Ирана, смертные приговоры в отношении Мехрдада Мохаммаднии и Эшкана Малики были приведены в исполнение рано утром.

В сообщении отмечалось, что Мохаммадния и Малики обвинялись в том, что во время «последних протестов» в провинции Тегеран возглавляли насильственные акции, наносили ущерб государственному имуществу и подожгли мечеть.