Tolga Akbaba, Marina Mussa
01 Июнь 2026•Обновить: 01 Июнь 2026
В Иране приведен в исполнение смертный приговор в отношении двух человек, которые были осуждены за то, что, как утверждалось, во время «последних протестов» совершили «террористический акт».
По данным агентства Mizan, связанного с судебной властью Ирана, смертные приговоры в отношении Мехрдада Мохаммаднии и Эшкана Малики были приведены в исполнение рано утром.
В сообщении отмечалось, что Мохаммадния и Малики обвинялись в том, что во время «последних протестов» в провинции Тегеран возглавляли насильственные акции, наносили ущерб государственному имуществу и подожгли мечеть.