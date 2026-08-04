Враги унесут в могилу свои мечты о крахе экономики Ирана - министр экономики ИРИ Сейид Али Меденизаде

В Иране заявили о провале попыток обрушить экономику страны Враги унесут в могилу свои мечты о крахе экономики Ирана - министр экономики ИРИ Сейид Али Меденизаде

Попытки подорвать экономику Ирана потерпят неудачу. Об этом в интервью государственному телевидению заявил министр экономики и финансов Ирана Сейид Али Меденизаде.

По его словам, против Ирана ведется «гибридная война», в рамках которой ряд враждебных государств в последнее время осуществляет не только военные и кибератаки, но и операции в экономической сфере.

Министр отметил, что эти страны стремятся нанести ущерб не только военной безопасности Ирана, но и условиям жизни населения и национальной экономике. Он выразил уверенность, что иранский народ, как и прежде, сможет выдержать это давление.

«Враги унесут в могилу свои мечты о крахе экономики Ирана», - заявил Меденизаде.

Он также сообщил, что правительство подготовило программу экономической устойчивости на ближайшие два года, призвав граждан не поддаваться беспокойству и заверив, что стране не будет нанесен ущерб.

Меденизаде отверг утверждения о том, что банковская система Ирана находится на грани банкротства или что государство не сможет финансировать бюджет. По его словам, позже власти объяснят общественности, кто и с какой целью распространяет подобные заявления.

В заключение министр подчеркнул, что иранское руководство готово к любым экономическим действиям против страны и располагает необходимыми планами ответных мер.

Отмечается, что многолетние санкции продолжают усугублять экономические проблемы Ирана. После введения США ограничительных мер возможности страны по экспорту значительно сократились, что, как сообщается, привело к закрытию предприятий и росту безработицы.