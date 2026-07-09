В Иране зафиксировали попадание американского снаряда в районе АЭС «Бушер»

Власти Ирана зафиксировали попадание снаряда на территорию АЭС Бушер в результате атак США.

Об этом IRNA сообщил заместитель губернатора Бушера по политическим, вопросам безопасности и социальным вопросам Ихсан Джиханиан.

По его словам, попадание зафиксировано в четверг, 9 июля, в послеобеденные часы. «В связи с продолжающимися атаками США и нарушением режима прекращения огня сегодня днем удары были нанесены по нескольким объектам в провинции Бушер, включая территорию в районе АЭС, военную базу Чогадак и рыболовный причал на юге провинции. Сообщений о жертвах пока не поступало»,- отметил он.

Джиханиан также отметил, что утром под удар попал причал Бенуд в районе Асалуйе. «Сегодня утром вражеское нападение произошло на пристань Асалуйе на юге провинции, в результате чего загорелись рыболовецкие лодки местных жителей»,- пояснил он.

Замгубернатора добавил, что ведутся работы по выяснению масштабов инцидента, оценке ущерба и обеспечению безопасности пострадавших районов.

