В Ираке в ходе антикоррупционных операций изъято более 11 млн долларов наличными и золото Иракские правоохранительные органы провели масштабные рейды в рамках расширяющейся антикоррупционной кампании

В Ираке в ходе двух отдельных расследований в рамках борьбы с коррупцией изъято более 11 млн долларов наличными и 45 кг золота.

Как сообщили в Высшем судебном совете Ирака, по делу о финансовом мошенничестве и незаконном переводе средств за границу было возвращено 1 млрд 143 млн 847 тыс. иракских динаров (примерно 873 тыс. долларов) государственных средств.

Подчеркивается, что судебное преследование недобросовестных компаний, нанесших ущерб государству, ведется решительно.

В рамках антикоррупционного дела уполномоченный судья, ведущий расследование, сообщил о новых достижениях в ходе следствия в отношении задержанного заместителя министра нефти по вопросам ликвидации Аднана аль-Джумайли.

Согласно заявлению, в результате отслеживания доходов от преступной деятельности и проведенных обысков в различных местах города Салах-эд-Дин в центральной части страны было изъято 13 млрд иракских динаров (около 9,9 млн долларов) и 400 тыс. долларов наличными.

В ходе обысков также было обнаружено 40 слитков золота весом по 1 кг каждый (всего 40 кг), а также 5 кг готовых золотых ювелирных изделий.

Высший судебный совет отметил, что судебные процессы и проверки продолжаются с целью выявления всех доходов, полученных преступным путем, и установления других лиц, причастных к делу.

В последние дни иракская судебная система в рамках того же дела объявила о задержании десятков подозреваемых, включая депутатов парламента, чей иммунитет был снят, а также высокопоставленных государственных служащих.

В начале июня иракские силы безопасности провели обыски в домах ряда высокопоставленных политиков и депутатов в Зеленой зоне Багдада, где расположены правительственные здания и представительства иностранных миссий, и задержали их по подозрению в причастности к коррупции. Эти действия основывались на признаниях заместителя министра нефти Аднана аль-Джумайли, задержанного в начале июня.

Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди ранее заявил, что коррупция будет решительно пресекаться.