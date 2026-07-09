Сирены были включены для предупреждения граждан и призыва соблюдать установленные меры безопасности

В Иордании сработали сирены воздушной тревоги Сирены были включены для предупреждения граждан и призыва соблюдать установленные меры безопасности

В Иордании прозвучали сирены воздушной тревоги на фоне продолжающихся ответных действий Ирана в отношении американских военных баз в регионе.

Как сообщают местные СМИ, сирены были включены для предупреждения граждан и призыва соблюдать установленные меры безопасности.

Официальные власти страны пока не выступили с заявлениями по этому поводу.

После того, как президент США Дональд Трамп пригрозил нанести удар по Ирану, американские военные в ночные часы начали бомбардировки, мишенью которых стали районы Ирана близ Ормузского пролива.

В ответ Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что нанес удары по объектам на американских военных базах в Кувейте и Бахрейне.

Ранее Вооруженные силы Кувейта сообщили, что в воздушном пространстве страны были обнаружены и нейтрализованы три баллистические ракеты, одна крылатая ракета и десять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В результате инцидента один человек получил ранения.

Армия Бахрейна, в свою очередь, заявила, что предотвратила воздушные атаки, осуществленные со стороны Ирана.