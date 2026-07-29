В Иордании сообщили о перехвате пяти ракет, запущенных со стороны Ирана

Ekrem Biçeroğlu, Olga Keskin
29 Июля 2026•Обновить: 29 Июля 2026
Армия Иордании сообщила о перехвате системами противовоздушной обороны пяти ракет, запущенных с территории Ирана. Об этом сообщает иорданское информационное агентство PETRA со ссылкой на представителя ВС Иордании.
Представитель иорданской армии заявил, что в рамках мероприятий по наблюдению и контролю системы ПВО рано утром обнаружили пять ракет, выпущенных из Ирана в направлении территории страны, после чего они были уничтожены.
Представитель подчеркнул, что Вооруженные силы Иордании продолжают выполнять задачи по защите воздушного пространства, обеспечению безопасности и сохранению суверенитета страны.
Любые действия, представляющие угрозу безопасности государства и жизни граждан, не будут допущены, - добавил он.