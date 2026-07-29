Вооруженные силы Иордании продолжают выполнять задачи по защите воздушного пространства, обеспечению безопасности и сохранению суверенитета страны, - представитель армии

В Иордании сообщили о перехвате пяти ракет, запущенных со стороны Ирана Вооруженные силы Иордании продолжают выполнять задачи по защите воздушного пространства, обеспечению безопасности и сохранению суверенитета страны, - представитель армии

Армия Иордании сообщила о перехвате системами противовоздушной обороны пяти ракет, запущенных с территории Ирана. Об этом сообщает иорданское информационное агентство PETRA со ссылкой на представителя ВС Иордании.

Представитель иорданской армии заявил, что в рамках мероприятий по наблюдению и контролю системы ПВО рано утром обнаружили пять ракет, выпущенных из Ирана в направлении территории страны, после чего они были уничтожены.



Представитель подчеркнул, что Вооруженные силы Иордании продолжают выполнять задачи по защите воздушного пространства, обеспечению безопасности и сохранению суверенитета страны.

Любые действия, представляющие угрозу безопасности государства и жизни граждан, не будут допущены, - добавил он.