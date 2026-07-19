В Иордании объявили тревогу из-за ракетной атаки Ирана

Burak Dağ, Turgut Alp Boyraz, Abdulrahman Yusupov
19 Июля 2026•Обновить: 19 Июля 2026
На фоне продолжающихся ударов Ирана по странам региона, предпринятых в ответ на атаки США, в Иордании прозвучали сирены воздушной тревоги.
По данным корреспондента «Анадолу», в связи с запуском ракет из Ирана тревога была объявлена на значительной части территории Иордании, включая столицу Амман.
В свою очередь, Армия Израиля также заявила о запуске баллистической ракеты из Ирана в направлении города Акаба на юге Иордании.
По данным израильских военных, существует риск падения боеприпасов или обломков ракеты на израильской стороне границы. В связи с этим жителей приграничных населенных пунктов предупредили о возможном срабатывании сирен воздушной тревоги.
В социальных сетях появились кадры, на которых видны следы ракет в небе над территориями Израиля и Иордании.
Ранее посольство США в Аммане сообщило об эвакуации аэропорта и морского порта в Акабе. Дипведомство рекомендовало американским гражданам воздержаться от поездок в эти районы.
Власти Иордании, в свою очередь, опровергли заявление посольства США об эвакуации аэропорта и порта в Акабе.