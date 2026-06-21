В Иордании казнили шестерых осужденных за «терроризм и наркоторговлю» Приговоры вынес специальный Суд по вопросам государственной безопасности Иордании

В Иордании приведены в исполнение смертные приговоры в отношении 6 человек, осужденных за «терроризм и наркопреступления».

Как сообщает иорданское официальное агентство PETRA со ссылкой на министра связи и официального представителя правительства Иордании Мухаммеда аль-Мумини, приговоры в отношении шести осужденных, в отношении которых вступили в силу окончательные судебные решения, были приведены в исполнение сегодня утром.

Аль-Мумини пояснил, что данные лица были осуждены по делам о терроризме и тяжких преступлениях, подпадающим под юрисдикцию Суда по вопросам государственной безопасности Иордании. По его словам, после вступления приговоров в законную силу были завершены все конституционные и правовые процедуры.

Представитель правительства подчеркнул, что казни были проведены под надзором Генерального прокурора Государственного суда по вопросам безопасности в соответствии с соответствующей статьей Уголовно-процессуального кодекса.

Согласно приведенным сведениям, Махмуд Наиф Муса и Анас Анвар Адиль Салих были признаны виновными в участии в «террористической организации», известной как «ячейка Эс-Сальт», созданной в 2018 году. В результате атак, совершенных этой группой, погибли 6 сотрудников сил безопасности Иордании. Другой осужденный, Ибрагим Мансур Мухаммед, был признан виновным в террористическом акте, повлекшем смерть бригадного генерала Абдурраззака ад-Далябиха в 2022 году.

Кроме того, Хамза Махмуд Мансур, осужденный за контрабанду наркотиков, был казнен за инцидент 2014 года, когда в ходе антинаркотической операции в результате открытого огня по силам безопасности погиб капрал Хусам Талиб аль-Абади.

Халид Ассаф Файиз, также признанный виновным в контрабанде наркотиков, был казнен за то, что в 2017 году оказал сопротивление сотрудникам безопасности во время антинаркотической операции, что привело к гибели исполняющего обязанности офицера Мухаммеда Саламы ас-Сакарата.

И наконец, Ихаб Махир Камаль, осужденный за контрабанду наркотиков, был приговорен к смертной казни и казнен за инцидент 2018 года, когда в ходе операции по борьбе с наркотиками погиб старший лейтенант Ахмед Халид ар-Равахина.