Стихийное бедствие привело к разрушениям в жилом фонде и общественных зданиях

В Индонезии в результате землетрясения магнитудой 5,1 погиб один человек Стихийное бедствие привело к разрушениям в жилом фонде и общественных зданиях

В индонезийской провинции Центральный Сулавеси один человек погиб во время эвакуации после землетрясения магнитудой 5,1.

Как сообщает газета Jakarta Globe со ссылкой на индонезийское Метеорологическое, климатологическое и геофизическое агентство, из-за повреждений жилых и общественных зданий жителям рекомендовали покинуть опасные районы.

В ходе эвакуации скончался один пациент, находившийся на лечении в больнице.

Власти развернули временные убежища для эвакуированных и проводят оценку масштабов ущерба.​​​​​​​

