В Индонезии в результате землетрясения магнитудой 5,1 погиб один человек

Yasin Yorgancı, Ulviyya Amoyeva
13 Июля 2026•Обновить: 13 Июля 2026
В индонезийской провинции Центральный Сулавеси один человек погиб во время эвакуации после землетрясения магнитудой 5,1.
Как сообщает газета Jakarta Globe со ссылкой на индонезийское Метеорологическое, климатологическое и геофизическое агентство, из-за повреждений жилых и общественных зданий жителям рекомендовали покинуть опасные районы.
В ходе эвакуации скончался один пациент, находившийся на лечении в больнице.
Власти развернули временные убежища для эвакуированных и проводят оценку масштабов ущерба.