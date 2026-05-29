В Индии обрушился строящийся мост: погибли шесть рабочих Спасатели продолжают поиски троих человек под завалами

В индийском штате Уттар-Прадеш в результате обрушения строящегося моста во время сильного шторма погибли шесть рабочих.

Как сообщает телеканал NDTV, местные власти заявили, что во время работ на мосту через реку Бетва регион накрыли сильные дожди и шторм.

По словам чиновников, строящийся мост обрушился из-за мощной бури.

В результате происшествия погибли шесть рабочих.

Представитель полиции Арвинд Кумар Верма сообщил журналистам, что на место были направлены экстренные службы, а спасательные работы по поиску троих рабочих, оказавшихся под завалами, продолжаются.