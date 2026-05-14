В Индии началась встреча глав МИД стран БРИКС

В Нью-Дели, столице Индии, началась встреча министров иностранных дел стран БРИКС, объединения ведущих развивающихся экономик мира.

Переговоры проходят на фоне давления на мировые энергетические рынки и роста цен на топливо, вызванных войной, начавшейся после атак США и Израиля на Иран.

Индия принимает глав внешнеполитических ведомств 11 стран- членов объединения, созданного по инициативе Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. Встреча продлится два дня.

В работе заседания принимают участие министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, глава МИД России Сергей Лавров и посол Китая в Нью-Дели Сюй Фэйхун. Министр иностранных дел Китая Ван И отсутствует в связи с визитом президента США Дональда Трампа в Пекин.

Послание главы МИД Индии БРИКС

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар в своей вступительной речи заявил, что БРИКС может оказать поддержку развивающимся странам эффективнее справляться не только с проблемами финансирования, но и с ростом цен на энергоносители, продовольствие и удобрения.

По его словам, переговоры будут сосредоточены как на глобальных и региональных вопросах, так и на укреплении сотрудничества между странами-членами объединения.

«Мы собрались в период масштабных изменений в международных отношениях», —сказал Джайшанкар, указав на то, что развивающиеся страны все больше ожидают от БРИКС «конструктивной и стабилизирующей роли».

