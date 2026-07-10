В Индии из-за последствий мусонных дождей погибли 10 человек Тяжелые муссонные дожди вызвали стихийные бедствия во многих регионах страны

В результате стихийных бедствий и аварий, вызванных обильными осадками на территории Индии, погибли 10 человек.

Как сообщили индийские СМИ ссылкой на заявления местных властей, тяжелые муссонные дожди вызвали стихийные бедствия, такие как сход оползней.

Пострадали сразу несколько регионов, включая Дели, Мумбаи, Уттар-Прадеш и Кералу. Затоплены дороги, произошли разливы рек.

Транспортное сообщение нарушено во многих городах, включая столицу Нью-Дели. В отдельных районах занятия в школах отменены.

