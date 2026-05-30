В Индии в результате сильных дождей и урагана погибли 28 человек

В результате интенсивных дождей и шторма, обрушившихся на Индию, в различных инцидентах и авариях погибли 28 человек.



Как сообщает газета «Hindustan Times», проливные дожди и сильный шторм, охватившие различные штаты страны, оказали негативное влияние на жизнь населения.



В штате Уттар-Прадеш, где погибло наибольшее количество людей, 2 человека погибли в результате удара молнии, 3 — из-за падения дерева на дом после сильных дождей и шторма, а 6 — в результате обрушения моста, находившегося в стадии строительства.



Из-за шторма погибло большое количество животных, а также были повреждены некоторые здания.



В результате сильного урагана и ударов молнии в штатах Западная Бенгалия и Бихар погибли по 7 человек.



В штате Мадхья-Прадеш в результате сильных дождей погибли 3 человека, 2 получили ранения.

Представители метеорологической службы предупредили, что в некоторых районах на севере Индии неблагоприятные погодные условия могут сохраниться.