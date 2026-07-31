В Индии в результате обрушения части здания погибли 9 человек

Ayşe İrem Çakır, Ulviyya Amoyeva
31 Июля 2026•Обновить: 31 Июля 2026
В результате обрушения здания в индийском штате Махараштра, по предварительным данным, погибли 9 человек.
Как сообщает Hindustan Times со ссылкой на власти, в районе Тане штата обрушилась часть четырехэтажного здания.
Представители властей заявили, что на данный момент из-под завалов извлечены тела 9 погибших.
Сообщается, что под обломками, предположительно, все еще находятся люди.
Власти также сообщили, что поисково-спасательные работы на месте происшествия продолжаются.