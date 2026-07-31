В Индии в результате обрушения части здания погибли 9 человек В районе Тане штата Махараштра обрушилась часть четырехэтажного здания

В результате обрушения здания в индийском штате Махараштра, по предварительным данным, погибли 9 человек.

Как сообщает Hindustan Times со ссылкой на власти, в районе Тане штата обрушилась часть четырехэтажного здания.

Представители властей заявили, что на данный момент из-под завалов извлечены тела 9 погибших.

Сообщается, что под обломками, предположительно, все еще находятся люди.

Власти также сообщили, что поисково-спасательные работы на месте происшествия продолжаются.

