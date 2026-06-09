В Индии в результате нападения слона погибла женщина 11-летний сын женщины также получил ранения

В результате нападения слона в индийском штате Керала погибла женщина, которая вела детей к остановке школьного автобуса. Ее 11-летний сын получил ранения.

Как сообщила газета The Hindu, представители властей заявили журналистам, что инцидент произошел в округе Идукки штата Керала.

По их словам, женщина по имени Мари вместе с 11-летним сыном и 15-летней дочерью направлялась к остановке школьного автобуса, когда столкнулась с находившейся поблизости самкой слона с детенышами. Власти отметили, что из-за сильного тумана Мари не заметила животное.

В результате нападения женщина погибла. Ее сын получил ранения, а дочь, которая шла на несколько метров позади, не пострадала.

В сообщении отмечается, что ранее власти предупреждали жителей о появлении диких животных в этом районе и призывали их соблюдать осторожность.