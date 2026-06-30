Неспособность достичь компромисса по данному закону привела к политическому кризису в стране

В Израиле спорный законопроект, предусматривающий освобождение харедим от военной службы, принят комиссией Кнессета Неспособность достичь компромисса по данному закону привела к политическому кризису в стране

Комитет Кнессета одобрил спорный законопроект о внесении поправок в Основной закон, провозглашающий обучение Торе «высшей национальной ценностью», с целью обеспечить освобождение ультраортодоксальных (харедим) еврейских учащихся от обязательной военной службы.



Как сообщает газета «The Times of Israel», после бурных дебатов Комитет по регламенту Кнессета направил на рассмотрение пленарного заседания Кнессета спорный «Законопроект об основополагающем законе об обучении Торе», признающий «обучение Торе одним из основных прав граждан Израиля», с условием проведения голосования по некоторым поправкам, 10 голосами против 4.



Ожидается, что в среду законопроект будет вынесен на первое чтение в пленарном заседании. Коалиционное правительство намерено принять этот законопроект до начала парламентских каникул, которые начнутся 16 июля.



Законопроект, представленный ультраортодоксальными партиями, направлен на защиту харедимских учащихся, отказывающихся от прохождения военной службы, от уголовного преследования и судебного разбирательства.



В Израиле, где отсутствует письменная конституция, «Основные законы» обладают высшей юридической силой и считаются равнозначными положениям конституции.



Указанный законопроект, принятый парламентом, также направлен на добавление нового закона к действующим Основным законам, то есть на внесение изменения в конституционный статус.



•⁠ ⁠Критика законопроекта со стороны заместителя генерального прокурора



Заместитель генерального прокурора Авиталь Сомполинский, резко раскритиковавший этот шаг правительства, подчеркнул, что в законопроекте содержится слишком много нерешенных конституционных вопросов, и заявил: «Невозможно переходить к первому чтению, не дав четкого ответа на вопрос о том, в чем заключается истинная цель этого закона».



Сомполинский утверждал, что если цель, как намекают авторы законопроекта, заключается в урегулировании статуса харедимского сообщества в израильском обществе, то это требует гораздо более широкого обсуждения, включающего баланс «прав и обязанностей», однако нынешний проект не даёт ответов на эти фундаментальные вопросы.



•⁠ ⁠Реакция оппозиции на законопроект



Депутаты от оппозиции заявили, что единственной целью закона является сведение на нет ранее принятого Верховным судом решения о незаконности освобождения харедимских учащихся от военной службы и преодоление этого правового барьера.



Депутат от оппозиционной партии «Есть будущее» Моше Турпаз, которого председатель фракции партии «Ликуд» в Кнессете Офир Кац (партия возглавляется премьер-министром Биньямином Нетаньяху) вывел из зала, заявил: «Это злонамеренная попытка протащить через Кнессет Основной закон, призванный предоставить особый статус изучающим Тору, словно спасая имущество из горящего здания».



Назвав законопроект «самым опасным» из всех, находящихся на рассмотрении Кнессета, Турпаз обвинил его авторов в искажении правосудия.



Лидер партии «Израиль — наш дом» Авигдор Либерман, в свою очередь, выразил несогласие с этим законопроектом и заявил, что в случае формирования нового правительства после всеобщих выборов «все эти незаконные законы будут отменены».



•⁠ ⁠Харедим довольны решением



Лидер партии «Объединенный иудаизм Торы» (UTJ), представляющей харедимскую общину, Ицхак Гольдкнопф, в свою очередь, на заседании комитета заявил, что «евреев арестовывают только за то, что они изучают Тору», и отстаивал необходимость принятия этого закона.

Голдкнопф также заявил, что к учащимся школ по изучению Торы, называемых «ешива», относятся как к «ворам» или «террористам».



Депутат UTJ Моше Гафни, входящий в число авторов законопроекта, приветствовал это решение, заявив: «То, что на протяжении всей истории поддерживало еврейский народ, — это образование по Торе, и теперь в еврейском государстве оно обретет тот официальный статус, которого заслуживает».



В Израиле, население которого составляет около 10 миллионов человек, харедим составляют примерно 13 процентов населения. Харедим отказываются от военной службы по религиозным соображениям.



25 июня 2024 года Верховный суд Израиля постановил, что в стране, где военная служба является обязательной для всех, у харедим нет правовых оснований для освобождения от неё.



Против этого решения резко выступили харедимские партии, входящие в правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, и усилили давление с целью разработки нового закона об обязательной военной службе.



Неспособность достичь компромисса по данному закону привела к политическому кризису в стране.