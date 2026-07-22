В Израиле обеспокоены ядерной сделкой между США и Саудовской Аравией Отмечается, что решение Вашингтона, наподобие возможной продаже Турции истребителей F-35, является «вызывающим обеспокоенность» шагом

Одобрение президентом США Дональдом Трампом соглашения о сотрудничестве с Саудовской Аравией в сфере гражданской ядерной энергетики вызвало обеспокоенность в Израиле. Об этом сообщает газета Yedioth Ahronot со ссылкой на неназванных высокопоставленных израильских должностных лиц.

Собеседники издания отмечают, что решение Вашингтона, наподобие возможной продаже Турции истребителей F-35, является «вызывающим обеспокоенность» шагом.

По словам чиновников, администрация США не выдвигает нормализацию отношений Эр-Рияда с Тель-Авивом в качестве условия для заключения ядерной сделки.

Источники считают, что отсутствие такого условия свидетельствует об ослаблении влияния Израиля в Вашингтоне. По их мнению, Тель-Авив лишился одного из рычагов воздействия на Саудовскую Аравию.

Бывший исполняющий обязанности главы Совета национальной безопасности Израиля Яаков Нагель заявил, что предоставление Саудовской Аравии возможности обогащать уран на собственной территории является ошибкой.

В свою очередь, бывший израильский дипломат Джереми Иссахарофф назвал соглашение «чрезвычайно опасным». По его мнению, этот шаг свидетельствует о снижении способности Израиля влиять на политику Вашингтона по вопросам, имеющим критическое значение для национальной безопасности страны.

Ранее американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп одобрил 30-летнее соглашение с Саудовской Аравией о развитии гражданской ядерной инфраструктуры в королевстве.