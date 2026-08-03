В Израиле из-за увольнения генерала возник конфликт между главой Минобороны и военным командованием

Burak Dağ, Marina Mussa
03 Августа 2026•Обновить: 03 Августа 2026
Решение министра обороны Израиля Исраэля Каца в прямом эфире объявить об увольнении генерал-майора Ави Блута привело к конфликту между Министерством обороны и высшим командованием армии. Блут выступил против отказа продлить административный арест израильтянина, обвиняемого в нападении и сексуальном насилии в отношении палестинца на оккупированном Западном берегу.
Во время прямого эфира на израильском телеканале Channel 14 Кац заявил, что решил снять с должности командующего Центральным военным округом генерал-майора Ави Блута и назначить на его место генерал-майора Дадо Бар-Халифу. По его словам, решение было принято без предварительного уведомления начальника Генштаба Эяля Замира.
Кац указал, что причиной отстранения Блута стала его позиция в отношении израильского поселенца Таля Инона Дардика, который, как сообщалось, участвовал в рейде на палестинскую деревню на Западном берегу, напал на палестинца и подверг его сексуальному насилию.
Министр назвал «ошибочным шагом» решение Блута обжаловать отмену административного ареста израильского поселенца. Кац заявил, что хочет видеть «армию, которая атакует врагов и защищает поселенцев».
Армия Израиля оспорила решение Каца
В Армии Израиля, в свою очередь, заявили, что начальник Генштаба Эяль Замир заранее не был проинформирован о решении министра обороны снять генерал-майора Ави Блута с должности.
В заявлении подчеркивается, что решение не было согласовано с Замиром.
«Начальник Генерального штаба не намерен в этот чувствительный период менять командиров, занимающих ключевые должности. Если такое решение будет принято, оно должно быть утверждено в соответствии с действующими процедурами», - говорится в сообщении.
Спор между Кацем и армией из-за административного ареста израильского поселенца
Израильтянин Таль Инон Дардик, ставший причиной разногласий между министром обороны Кацем и генерал-майором Блутом, в марте вместе с группой израильских поселенцев совершил рейд на деревню Хирбет-Хумса на оккупированном Западном берегу.
Израильские СМИ сообщали, что Дардик и находившиеся с ним поселенцы заставили палестинца раздеться, подвергли его сексуальному насилию и провели по деревне.
В прошлом месяце Кац встретился с Дардиком в тюрьме, где тот содержался.
После встречи министр обороны распорядился отменить административный арест Дардика, сославшись на «процессуальные нарушения», и поручил генерал-майору Блуту не продлевать соответствующее решение.
Однако Блут выступил против отмены административного ареста и обжаловал это решение.