Министр обороны Израиля Исраэль Кац в прямом эфире заявил об отстранении генерал-майора Ави Блута, который выступил против отмены административного ареста израильтянина

В Израиле из-за увольнения генерала возник конфликт между главой Минобороны и военным командованием Министр обороны Израиля Исраэль Кац в прямом эфире заявил об отстранении генерал-майора Ави Блута, который выступил против отмены административного ареста израильтянина

Решение министра обороны Израиля Исраэля Каца в прямом эфире объявить об увольнении генерал-майора Ави Блута привело к конфликту между Министерством обороны и высшим командованием армии. Блут выступил против отказа продлить административный арест израильтянина, обвиняемого в нападении и сексуальном насилии в отношении палестинца на оккупированном Западном берегу.

Во время прямого эфира на израильском телеканале Channel 14 Кац заявил, что решил снять с должности командующего Центральным военным округом генерал-майора Ави Блута и назначить на его место генерал-майора Дадо Бар-Халифу. По его словам, решение было принято без предварительного уведомления начальника Генштаба Эяля Замира.

Кац указал, что причиной отстранения Блута стала его позиция в отношении израильского поселенца Таля Инона Дардика, который, как сообщалось, участвовал в рейде на палестинскую деревню на Западном берегу, напал на палестинца и подверг его сексуальному насилию.

Министр назвал «ошибочным шагом» решение Блута обжаловать отмену административного ареста израильского поселенца. Кац заявил, что хочет видеть «армию, которая атакует врагов и защищает поселенцев».

Армия Израиля оспорила решение Каца

В Армии Израиля, в свою очередь, заявили, что начальник Генштаба Эяль Замир заранее не был проинформирован о решении министра обороны снять генерал-майора Ави Блута с должности.

В заявлении подчеркивается, что решение не было согласовано с Замиром.

«Начальник Генерального штаба не намерен в этот чувствительный период менять командиров, занимающих ключевые должности. Если такое решение будет принято, оно должно быть утверждено в соответствии с действующими процедурами», - говорится в сообщении.

Спор между Кацем и армией из-за административного ареста израильского поселенца

Израильтянин Таль Инон Дардик, ставший причиной разногласий между министром обороны Кацем и генерал-майором Блутом, в марте вместе с группой израильских поселенцев совершил рейд на деревню Хирбет-Хумса на оккупированном Западном берегу.

Израильские СМИ сообщали, что Дардик и находившиеся с ним поселенцы заставили палестинца раздеться, подвергли его сексуальному насилию и провели по деревне.

В прошлом месяце Кац встретился с Дардиком в тюрьме, где тот содержался.

После встречи министр обороны распорядился отменить административный арест Дардика, сославшись на «процессуальные нарушения», и поручил генерал-майору Блуту не продлевать соответствующее решение.

Однако Блут выступил против отмены административного ареста и обжаловал это решение.