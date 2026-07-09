Израиль выступает против передачи Турции самолетов F-35 и предпринимает шаги, чтобы этому воспрепятствовать, - министр финансов Бецалель Смотрич

В Израиле заявили о публичных и закулисных усилиях по недопущению передачи Турции истребителей F-35 Израиль выступает против передачи Турции самолетов F-35 и предпринимает шаги, чтобы этому воспрепятствовать, - министр финансов Бецалель Смотрич

Израиль предпринимает как публичные, так и закулисные усилия, чтобы не допустить передачи Турции американских истребителей F-35. Об этом заявил ультраправый министр финансов Израиля Бецалель Смотрич в интервью газете Yedioth Ahronoth.

Смотрич отметил, что Израиль выступает против передачи Турции самолетов F-35 и предпринимает шаги, чтобы этому воспрепятствовать.



По его словам, Израиль ведет интенсивные переговоры с президентом США Дональдом Трампом и «очень активно работает как публично, так и за кулисами», чтобы предотвратить передачу F-35 Турции.

«Нельзя допустить, чтобы (президент Турции Реджеп Тайип) Эрдоган получил доступ к вооружению, способному изменить правила игры», — сказал Смотрич.

Кроме того, министр назвал президента Турции «очень опасным человеком». «Сегодняшняя Турция представляет собой очень серьезную угрозу для Израиля», - утверждает израильский министр.

Заявления президента США Дональда Трампа, прозвучавшие во время проходящего в Анкаре 36-го саммита глав государств и правительств НАТО и указывающие на возможность возвращения Турции в программу F-35, вызвали обеспокоенность в Тель-Авиве.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил эту обеспокоенность в интервью американским СМИ, а министр иностранных дел Гидеон Саар открыто выступил против передачи Турции F-35, заявив, что США должны сохранить «качественное военное превосходство» Израиля в регионе.