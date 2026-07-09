В Израиле заявили о публичных и закулисных усилиях по недопущению передачи Турции истребителей F-35

Burak Dağ, Olga Keskin
09 Июля 2026•Обновить: 09 Июля 2026
Израиль предпринимает как публичные, так и закулисные усилия, чтобы не допустить передачи Турции американских истребителей F-35. Об этом заявил ультраправый министр финансов Израиля Бецалель Смотрич в интервью газете Yedioth Ahronoth.
Смотрич отметил, что Израиль выступает против передачи Турции самолетов F-35 и предпринимает шаги, чтобы этому воспрепятствовать.
По его словам, Израиль ведет интенсивные переговоры с президентом США Дональдом Трампом и «очень активно работает как публично, так и за кулисами», чтобы предотвратить передачу F-35 Турции.
«Нельзя допустить, чтобы (президент Турции Реджеп Тайип) Эрдоган получил доступ к вооружению, способному изменить правила игры», — сказал Смотрич.
Кроме того, министр назвал президента Турции «очень опасным человеком». «Сегодняшняя Турция представляет собой очень серьезную угрозу для Израиля», - утверждает израильский министр.
Заявления президента США Дональда Трампа, прозвучавшие во время проходящего в Анкаре 36-го саммита глав государств и правительств НАТО и указывающие на возможность возвращения Турции в программу F-35, вызвали обеспокоенность в Тель-Авиве.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил эту обеспокоенность в интервью американским СМИ, а министр иностранных дел Гидеон Саар открыто выступил против передачи Турции F-35, заявив, что США должны сохранить «качественное военное превосходство» Израиля в регионе.