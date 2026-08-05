Условия у крокодилов за пределами этой тюрьмы будут намного лучше, чем у террористов внутри - министр охраны окружающей среды Идит Сильман

В Израиле засняли рытье рвов для размещения крокодилов вокруг тюрьмы Кециот Условия у крокодилов за пределами этой тюрьмы будут намного лучше, чем у террористов внутри - министр охраны окружающей среды Идит Сильман

В Израиле были опубликованы кадры, на которых видно, как вокруг тюрьмы Кециот, где содержатся палестинские заключенные, роют рвы для планируемого размещения крокодилов.

Как сообщает газета Yedioth Ahronoth, решение Иерусалимского окружного суда приостановить до дополнительного юридического рассмотрения спорный правительственный план по размещению крокодилов вокруг тюрьмы Кециот на юге Израиля вызвало реакцию крайне правых министров.

В социальных сетях было опубликовано видео, снятое министром охраны окружающей среды Идит Сильман и министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром у территории тюрьмы.

На кадрах видно, что вокруг Кециота уже вырыты рвы, предназначенные для размещения крокодилов.

Сильман, выступая на месте, заявила, что власти якобы учитывают требования по обеспечению благополучия животных. «Должна сказать, что условия у крокодилов за пределами этой тюрьмы будут намного лучше, чем у террористов внутри», - сказала она.

Бен-Гвир, в свою очередь, заявил, что именно здесь, в этом месте, должны быть крокодилы. «Суд снова вмешивается в нашу работу своим решением. Поразительно, насколько сильно мы их напугали», - добавил он.

Он заявил, что намерен добиваться появления крокодилов через суд, выразил надежду на реализацию этой идеи и отметил, что, хотя теракта пока не произошло, в случае его совершения наказанием, по его мнению, должна стать смертная казнь.

В декабре 2025 года министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир предложил создать вокруг тюрем, где содержатся палестинские заключенные, «рвы с крокодилами».

3 августа 2026 года Иерусалимский окружной суд постановил приостановить спорный план правительства по размещению крокодилов вокруг тюрьмы Кециот на юге Израиля до проведения дополнительной юридической проверки. Решение было принято в связи с вопросами защиты прав животных.

Постановление последовало после срочной петиции, поданной организацией по защите животных Let the Animals Live.

На фоне продолжающихся израильских атак на сектор Газа, как отмечается, также участились сообщения о нарушениях в отношении палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах.

По данным палестинских и израильских правозащитных организаций, в израильских тюрьмах содержатся более 9,6 тыс. палестинских заключенных, в том числе женщины и дети, а также 3 532 человека находятся под так называемым административным арестом.

Правозащитные организации утверждают, что палестинские заключенные подвергаются пыткам, лишению пищи и медицинской помощи, в результате чего десятки человек скончались в местах заключения.