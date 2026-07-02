В Израиле в третий раз подожгли кафе, работавшее в Шаббат В городе Рамат-Ган неизвестные подожгли фасад кафе Bandita

В израильском городе Рамат-Ган в третий раз подожгли кафе Bandita, работавшее в Шаббат.

По данным полиции, причиной поджогов, по всей вероятности, является решение владельцев заведения открывать бизнес по субботам, что противоречит еврейским религиозным законам.

Как сообщает газета The Jerusalem Post, инцидент произошел в 02:43 ночи. На кадрах с камер видеонаблюдения запечатлено, как подозреваемые в масках поджигают кафе и скрываются.

Владелица заведения Шахаф, подавшая жалобу в полицию после нападения, рассказала, что ранее прохожие говорили ей, что заведения, работающие по субботам, «обычно сгорают». «Теперь я понимаю, что это были не угрозы, а обещания. Но я не поддамся давлению и продолжу работать по субботам»,- отметила женщина.

Мэр Рамат-Гана осудил поджог

Мэр Рамат-Гана Кармель Шама-Хакоэн осудил поджог и заявил, что муниципалитет окажет кафе поддержку — как финансовую, так и общественную.

Он квалифицировал произошедшее как преступление на почве ненависти и подчеркнул, что Рамат-Ган — свободный и либеральный город.

Это третий поджог кафе Bandita с мая

Последний инцидент с поджогом этого же кафе произошел в мае на фоне обострившихся в Израиле дискуссий о торговле, транспорте и полномочиях муниципалитетов в субботний день.

В иудаизме Шаббат длится с захода солнца в пятницу до захода солнца в субботу. В этот день верующим предписано воздерживаться от работы, поездок, использования электроприборов и соблюдать ряд других ограничений.

