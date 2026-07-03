В Иерусалиме задержали израильтянина по обвинению в шпионаже в пользу Ирана Прокуратура заявила, что за предполагаемую шпионскую деятельность Ловен получил примерно $1,4 тыс.

В оккупированном Израилем Восточном Иерусалиме был задержан гражданин Израиля по обвинению в «шпионаже в пользу Ирана».

По данным газеты Haaretz, задержан 21-летний гражданин Израиля Эли Ловен, проживающий в Иерусалиме.

В заявлении Иерусалимской прокуратуры, находящейся в ведении правительства Израиля, говорится, что в подготовленном обвинительном заключении Ловену инкриминируются, в частности, «контакт с иностранным агентом» и «передача информации врагу».

В прокуратуре утверждают, что в конце 2025 года и начале 2026 года Ловен поддерживал связь с лицами, действовавшими от имени иранской разведки, и по их указанию выполнил ряд «заданий».

Согласно заявлению, Ловен, обвиняемый в шпионаже в пользу Ирана, фотографировал Иерусалимский центральный автовокзал и собирал информацию об одном из зданий в Восточном Иерусалиме. Также утверждается, что он оставил в одном из торговых центров пачку сигарет с запиской «Задание выполнено».

Прокуратура заявила, что за предполагаемую шпионскую деятельность Ловен получил около 4,2 тыс. израильских шекелей, или примерно $1,4 тыс.