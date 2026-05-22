В Идлибе в результате взрыва мины погибли четверо детей

Eşref Musa, Ulviyya Amoyeva
22 Май 2026•Обновить: 22 Май 2026
В результате взрыва мины в провинции Идлиб на севере Сирии погибли четверо детей, еще трое получили ранения.
Как сообщили в Управлении гражданской обороны Сирии, дети играли и бросали камни в колодец для сбора дождевой воды в деревне Абу-Хабба, что привело к детонации находившегося внутри взрывоопасного предмета.
Согласно отчету Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA), в период с декабря 2024 года по апрель 2026 года в результате взрывов боеприпасов и мин, оставшихся после войны, погибли 688 человек, 1865 получили ранения.