В Идлибе в результате взрыва мины погибли четверо детей Сдетонировала мина внутри колодца, в который дети бросали камни

В результате взрыва мины в провинции Идлиб на севере Сирии погибли четверо детей, еще трое получили ранения.

Как сообщили в Управлении гражданской обороны Сирии, дети играли и бросали камни в колодец для сбора дождевой воды в деревне Абу-Хабба, что привело к детонации находившегося внутри взрывоопасного предмета.

Согласно отчету Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA), в период с декабря 2024 года по апрель 2026 года в результате взрывов боеприпасов и мин, оставшихся после войны, погибли 688 человек, 1865 получили ранения.