В здании Сената Филиппин прогремело не менее 10 выстрелов

В здании Сената Филиппин прогремело не менее 10 выстрелов.

Как сообщает филиппинский телеканал ABS-CBN News, в здании Сената в столице страны Маниле произошел инцидент.

Журналисты, находившиеся на месте событий, сообщили, что внутри здания было слышно не менее 10 выстрелов.

Председатель Сената Алан Питер Каэтано в опубликованном в соцсетях видео подтвердил информацию о стрельбе в здании.

«Это Сенат Филиппин. Судя по всему, мы подверглись нападению», — сказал он.

По словам Каэтано, четверо сенаторов во время встречи незадолго до инцидента получили предупреждение о том, что «что-то должно произойти», и им рекомендовали покинуть здание.

После происшествия сотрудники службы безопасности перекрыли все входы и выходы из здания Сената.

Прибывший на место происшествия министр внутренних дел Филиппин Джонвик Ремулла, отвечая на вопрос журналистов о личности нападавших, заявил: «Мы не знаем».