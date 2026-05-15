В Женеве расследуют инцидент в Крестовоздвиженском соборе «Решительно осуждаем содеянное преступление в отношении российской Святыни и выражаем слова поддержки духовенству Храма», - Генконсульство России в Женеве

В ночь с 14 на 15 мая Крестовоздвиженский Кафедральный Собор в Женеве подвергся акту вандализма. Об этом сообщили в Генконсульстве России в Женеве.

«Решительно осуждаем содеянное преступление в отношении российской Святыни и выражаем слова поддержки духовенству Храма», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время ведется следствие. «Находимся в постоянном контакте с протоиереем Емилианом и представителем РПЦ при Всемирном совете церквей и международных организациях протоиереем Михаилом Гундяевым», - отметили в Генконсульстве.

Между тем служитель собора, митрофорный протоиерей Емильян Починок сообщил ТАСС, что вандал, который в ночь на 15 мая пробрался в русский православный кафедральный Крестовоздвиженский собор в Женеве и разбил 160-летний исторический витраж, мог получать указания со стороны.

«Мы видели по записям камер наблюдения, что он с кем-то общался, кто-то говорил ему, куда идти. Он пытался пройти в алтарь. Это не выглядело так, будто человек просто случайно проник в храм», - сказал протоиерей. По словам священника, полиция рассматривает различные версии произошедшего, включая психическое расстройство задержанного.