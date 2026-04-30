В Женеве прошла конференция «Будущее журналистики в Газе» Убийства журналистов Израилем начались не в 2023 году - Гендиректор ARIJ Раван Дамен

Генеральный директор Ассоциации арабских журналистов-расследователей (ARIJ) Раван Дамен охарактеризовала действия Израиля, направленные против журналистов в Газе и Ливане, как «геноцид».

Дамен и ответственная по коммуникациям и информации офиса Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в Рамалле Хала Таннус выступили на конференции «Будущее журналистики в Газе», организованной Европейским вещательным союзом (EBU) в Женеве.

Дамен заявила, что Израиль намеренно берет на прицел палестинских и ливанских журналистов.

«Это геноцид, однако убийства журналистов Израилем начались не в 2023 году», - сказала она.

По словам Дамен, имеются достаточные доказательства того, что Израиль уже давно наносит удары по журналистам и их семьям.

Смерти палестинцев освещались как погодное явление

Напомнив, что журналисты становятся мишенью не только в Газе, но и в Ливане, Дамен сказала, что ни один израильский солдат, генерал или политик не был привлечен к ответственности. «Я работаю в медиа более 25 лет и каждый день узнаю новые уроки. Однако во время геноцида в Газе этот урок превратился в оглушающую тишину. Нас шокировало не только отсутствие морального мужества, но и языковые игры, к которым прибегали такие вещатели, как BBC и France 24. Смерти палестинцев освещались как погодное явление. К сожалению, мы стали свидетелями преступления против памяти в западной прессе. Вещатели используют формулировки эквивалентности, представляя высокотехнологичную военную силу и перемещенное, голодающее население как две равные стороны конфликта», - пояснила она.

Дамен также указала, что во многих американских и европейских СМИ стало известно о запрете на использование слова «апартеид». По ее словам, сотрудники этих СМИ рассказывали, что в материалах не упоминается 77-летняя оккупация Израилем.

«Европейская журналистика служит щитом для государственного насилия Израиля. Это не журналистика. Это охрана глобального морального порядка, в котором одни рождаются для того, чтобы быть видимыми, а другие чтобы быть списанными со счетов», - заявила Дамен.

Она подчеркнула, что необходима журналистика, признающая: жизнь каждого гражданского человека в равной степени достойна безопасности.

Дамен назвала молчание западных СМИ «кислородом, который позволяет этим преступлениям продолжаться», подчеркнув, что это молчание необходимо нарушить ради семей в Ливане, журналистов в Газе и всего человечества.

Семьи журналистов также живут в страхе

Ответственная по коммуникациям и информации офиса ЮНЕСКО в Рамалле Хала Таннус, указав на трудности в Газе и страдания палестинцев, отметила, что из-за нынешнего голода они испытывают чувство вины даже тогда, когда едят.

Таннус подчеркнула, что ситуация в Газе продолжается уже несколько месяцев, и заявила, что семьи журналистов также живут в страхе.

По ее словам, начата масштабная оценка ущерба, касающаяся реального положения дел в Газе и в медиасекторе. Таннус подчеркнула, что для мирного будущего Газы необходимо восстановить медийную инфраструктуру.

«Необходимо обеспечить, чтобы голоса палестинских журналистов как в Газе, так и за ее пределами были услышаны, а сами они - защищены, поддержаны и смогли продолжать свою работу», - сказала Таннус.

В рамках конференции состоялись различные панели, посвященные трудностям журналистской работы в Газе.

Сотрудники СМИ, находящиеся в Газе, также подключились к программе онлайн. Они рассказали о трудностях, с которыми сталкиваются при выполнении журналистской работы в Газе, и призвали разрешить международным журналистам въезд в анклав.