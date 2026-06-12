Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал решение стран-членов ЕС, а также поблагодарил партнеров и «каждого лидера лично за этот сильный шаг ради Европы»

В ЕС согласовали открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдовы Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал решение стран-членов ЕС, а также поблагодарил партнеров и «каждого лидера лично за этот сильный шаг ради Европы»

Страны-члены Европейского союза достигли согласия по вопросу открытия первого кластера переговоров о присоединении Украины и Молдовы к объединению. Соответствующее заявление опубликовал председатель Европейского совета Антониу Кошта в социальной сети американской компании X.

Кошта заявил, что сегодня Евросоюз сделал важный шаг вперед, так как все государства-члены согласились открыть первый кластер переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой.

По его словам, на межправительственной конференции, которая состоится 15 июня, будет открыт первый кластер под названием «Основы», являющийся фундаментом всего процесса вступления в ЕС.

Кошта отметил, что данный кластер охватывает базовые ценности и принципы, на которых строится Европейский союз, — от верховенства права до сильных демократических институтов.

Он подчеркнул, что этим решением признаются решимость, мужество и усилия Украины и Молдовы в проведении реформ, несмотря на серьезные трудности.

По словам Кошты, данный шаг также свидетельствует о привлекательности Евросоюза как пространства мира, стабильности и возможностей.

Председатель Европейского совета отметил, что расширение является стратегическим выбором, способствующим сближению стран и укреплению мира, безопасности и процветания на всем европейском континенте.

В условиях растущей глобальной неопределенности более крупный Европейский союз отвечает общим интересам его членов, а политика расширения остается одной из величайших историй успеха ЕС и важнейшей инвестицией в общее будущее, - добавил он.

Реакция со стороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, приветствовал решение стран-членов ЕС относительно открытия первого кластера переговоров о присоединении Украины и Молдовы к объединению, а также поблагодарил партнеров в ЕС и «каждого лидера лично за этот сильный шаг ради Европы».

«Как мы и говорили, Украина выполняет то, что необходимо, и важно, что ЕС тоже держит слово. Открытие первого кластера представляет собой значительную политическую и моральную поддержку для нашего государства и людей», - написал он в Телегарм-канале.

Зеленский отметил, что сделано все и для открытия следующих кластеров.

«Поздравляем также и Молдову с этим шагом, который мы делаем совместно», – добавил он.

Процесс вступления Украины и Молдовы в ЕС

Украина подала заявку на вступление в Европейский союз 28 февраля 2022 года после начала конфликта с Россией, а Молдова — 3 марта 2022 года. Обе страны получили статус кандидатов на вступление в июне того же года, а в декабре 2023 года было принято решение начать переговоры о членстве.

ЕС провел первые межправительственные конференции с Украиной и Молдовой, официально запустив переговорный процесс в июне 2024 года. Однако для открытия первых кластеров переговорных глав требовалось завершение оценки готовности стран-кандидатов к реформам и единогласное одобрение всех государств-членов.

На определенном этапе Венгрия выступала против дальнейшего продвижения процесса, ссылаясь на озабоченность по поводу соблюдения прав венгерского меньшинства в Украине. Однако после достижения в последнее время компромисса между правительством Петера Мадьяра и другими странами-членами было устранено последнее препятствие для открытия кластера «Основы», который является фундаментом всего переговорного процесса о вступлении в ЕС.