Решение о создании двух государств остается единственным жизнеспособным путем к установлению прочного мира и стабильности на Ближнем Востоке, считает глава евродипломатии Кая Каллас

В ЕС подтвердили приверженность решению о двух государствах Решение о создании двух государств остается единственным жизнеспособным путем к установлению прочного мира и стабильности на Ближнем Востоке, считает глава евродипломатии Кая Каллас

Палестинское урегулирование на основе решения о создании двух государств остается единственным жизнеспособным путем к установлению прочного мира и стабильности на Ближнем Востоке. Об этом заявила Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

«Решение о создании двух государств остается единственным жизнеспособным путем к установлению прочного мира и стабильности на Ближнем Востоке. Несмотря на действие режима прекращения огня и принятие резолюции 2803 Совета Безопасности ООН, ситуация остается хрупкой. Это решение — единственный путь к тому, чтобы и палестинцы, и израильтяне могли жить в обстановке безопасности, достоинства и мира»,-сказала глава евродипломатии на форуме «Парижский призыв к решению о создании двух государств, миру и региональной безопасности»

Каллас отметила, что гражданское общество играет ключевую роль в достижении мира.

По ее мнению, комплексный план урегулирование должен включать разоружение ХАМАС, вывод израильских войск и полное возобновление работы пограничных КПП. Политик также указала на необходимость обеспечения бесперебойной доставки гуманитарной помощи в сектор Газа и начала работ по восстановлению эксклава.

Кая Каллас выразила серьезную обеспокоенность и ситуацией на оккупированном Западном берегу реки Иордан. «Незаконные израильские поселения продолжают расширяться беспрецедентными темпами, акты насилия со стороны поселенцев учащаются на фоне отсутствии надлежащей системы привлечения к ответственности»,-констатировала политик.