В ЕС назвали исторически значимым участие вице-президента Турции в саммите ЕПС в Ереване Визит Джевдета Йылмаза в Ереван стал первым в истории на столь высоком уровне из Турции в Армению

Европейский союз заявил о значимости участия вице-президента Турции Джевдета Йылмаза в саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Ереване, который проводится преимущественно на уровне глав государств и правительств.

«Было сделано исключение ввиду уникального контекста и исторического момента в армяно-турецких отношениях. Присутствие турецкого представителя на международной встрече, организованной в Армении, имеет большое значение», — заявил представитель ЕС журналистам в Брюсселе, комментируя встречу ЕПС, которая ежегодно собирает лидеров стран — членов ЕС и других европейских государств для обсуждения глобальных вызовов.

Представитель ЕС также подчеркнул, что участие президента Азербайджана Ильхама Алиева в саммите, пусть даже в удаленном формате, крайне важно. По его словам, это отражает прогресс, достигнутый с момента подписания мирных соглашений между Азербайджаном и Арменией.

Говоря о представительстве Турции, чиновник отметил, что еще одним исторически примечательным моментом является участие вице-президента Джевдета Йылмаза.

Он напомнил, что встречи ЕПС обычно проводятся на уровне глав государств и правительств. «Обычно не разрешается, чтобы вместо лидеров, которые не могут участвовать, присылали других представителей. Но в данном случае было сделано исключение из-за уникального контекста и исторического момента в отношениях между Арменией и Турцией. Присутствие турецкого представителя на международном мероприятии, проводимом в Армении, весьма важно», - подчеркнул чиновник.

Представитель ЕС также обратил внимание, что в саммите примет участие премьер-министр Канады Марк Карни — это первый случай, когда на встречу ЕПС приглашена страна не из Европы.

Восьмой саммит Европейского политического сообщества

8-й саммит Европейского политического сообщества проходит в Ереване, столице Армении, под девизом «Строим будущее: единство и стабильность в Европе».

На встрече будут обсуждаться шаги по укреплению демократической устойчивости, развитию связности, усилению экономической и энергетической безопасности, а также последние события в регионе и глобальные проблемы.

Турцию на саммите представляет вице-президент Джевдет Йылмаз, чей визит в Ереван стал первым в истории на столь высоком уровне из Турции в Армению.

Помимо 27 стран — членов ЕС, на саммит приглашены главы государств и правительств других европейских стран, а также Канады. Следующая встреча ЕПС запланирована на ноябрь в Ирландии.

