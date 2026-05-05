В Ереване состоялся первый в истории двусторонний саммит ЕС - Армения

Elmira Ekberova
05 Май 2026•Обновить: 05 Май 2026
В столице Армении Ереване во вторник, 5 мая, состоялся первый в истории двусторонний саммит между ЕС и Арменией.
Это знаковое мероприятие последовало за 8-м саммитом Европейского политического сообщества, который накануне собрал более 40 европейских лидеров в городе.
На саммите приняли участие также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта.
«Этот знаковый саммит ЕС–Армения углубит двустороннее сотрудничество, а также станет важной инвестицией в укрепление мира, связей и процветания на Южном Кавказе», — отметил Кошта перед началом переговоров.
Саммит состоялся на фоне ухудшения отношений Армении с Россией, которые обострились с 2023 года.
Несмотря на сохранение членства в возглавляемом Россией Евразийском экономическом союзе, Армения официально заявила о стремлении к членству в ЕС и приостановила участие в возглавляемой Москвой Организации Договора о коллективной безопасности.