Подземные толчки ощущались в Каире, а также в Иордании, Ливане, Палестине и Израиле, сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало

В Египте произошло землетрясение магнитудой 5,3 Подземные толчки ощущались в Каире, а также в Иордании, Ливане, Палестине и Израиле, сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в городе Исмаилия в Египте.

Согласно информации, опубликованной на сайте Управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD), землетрясение, эпицентр которого находился в египетском городе Исмаилия, было зафиксировано в 03:00.

Очаг землетрясения залегал на глубине 5,47 километра.

По сообщениям египетских СМИ, подземные толчки ощущались, прежде всего, в столице страны Каире, а также в близлежащих городах. По предварительным данным, в результате землетрясения пострадавших и разрушений нет.

Сообщается, что подземные толчки ощущались не только в Египте, но и в Иордании, Ливане, Палестине и Израиле.