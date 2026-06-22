Учения являются «частью стратегии по развитию военных отношений с братскими и дружественными странами» - официальный представитель армии Египта

В Египте завершились совместные учения турецких и египетских ВВС Учения являются «частью стратегии по развитию военных отношений с братскими и дружественными странами» - официальный представитель армии Египта

В Египте завершились совместные учения турецких и египетских ВВС. Об этом официальный представитель армии Египта полковник Гариб Абдельхафиз сообщил в социальной сети американской компании Х.

Абдельхафиз уточнил, что совместные авиационные учения в течение нескольких дней проходили на нескольких авиабазах Египта с участием военно-воздушных сил обеих стран.

По его словам, в ходе учений стороны выполнили совместные полеты и учебно-боевые задачи на современных многоцелевых истребителях.

Абдельхафиз отметил, что в ходе тренировок стороны обменялись опытом по вопросам «планирования задач, проведения воздушных операций и методов командования и управления».

Он также подчеркнул, что учения Турции и Египта являются «частью стратегии по развитию военных отношений с братскими и дружественными странами».