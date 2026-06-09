В ЕС предупреждают о растущей угрозе новых синтетических опиоидов и усложнении наркорынка

В Европе число смертей от передозировки наркотиков превысило 7600 за год В ЕС предупреждают о растущей угрозе новых синтетических опиоидов и усложнении наркорынка

Число людей, погибших в Европе от передозировки наркотиков, в 2024 году превысило 7600 человек. Особую обеспокоенность специалистов вызывает распространение новых синтетических опиоидов высокой мощности, представляющих серьезную угрозу для общественного здоровья.

Об этом говорится в «Европейском докладе о наркотиках — 2026», подготовленном Агентством Европейского союза по наркотикам (EUDA) на основе данных из 27 стран ЕС, а также Турции и Норвегии. Доклад был представлен на пресс-конференции в Брюсселе.

Согласно документу, большинство смертей, связанных с употреблением наркотиков, происходит вследствие одновременного употребления нескольких веществ. При этом наибольшую тревогу у экспертов вызывают новые синтетические опиоиды, появившиеся на рынке в последние годы.

В докладе отмечается, что с 2009 года в Европе были выявлены 95 новых синтетических опиоидов, причем только в 2025 году впервые зарегистрированы семь новых веществ этой группы.

Эксперты подчеркивают, что европейский наркорынок становится все более сложным и непредсказуемым. Распространение высокоэффективных синтетических опиоидов создает серьезные риски для системы здравоохранения и населения.

Согласно отчету, каннабис по-прежнему остается самым распространенным запрещенным наркотиком в Европе. По оценкам специалистов, за последний год его употребляли около 24,9 млн взрослых жителей Европы.

Высоким остается и уровень потребления кокаина. По данным EUDA, за последний год кокаин употребляли около 4,3 млн человек. В 2024 году число людей, впервые обратившихся за лечением от зависимости, связанной с кокаином, достигло примерно 37 тысяч.

В докладе также говорится, что преступные группировки, занимающиеся наркоторговлей, активно адаптируются к действиям правоохранительных органов. Для контрабанды все чаще используются небольшие порты, перевалка грузов в открытом море, беспилотники и современные методы сокрытия запрещенных веществ.

Отдельно отмечается, что производство синтетических наркотиков в Европе продолжает представлять серьезную угрозу безопасности и общественному здоровью.

В документе подчеркивается, что Турция продолжает борьбу с незаконным производством наркотиков. В 2024 году в стране были выявлены и ликвидированы пять предприятий по производству метамфетамина, а также одна подпольная лаборатория по производству кокаина.

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Еврокомиссар по внутренним делам Магнус Бруннер, выступая на презентации доклада, заявил, что документ наглядно демонстрирует тяжелые последствия употребления наркотиков для людей.

«Необходимо использовать все имеющиеся возможности, чтобы не допустить появления на рынке новых опасных веществ и пресечь деятельность незаконных наркоторговцев. Усиливая международное сотрудничество, мы формируем глобальный фронт борьбы с этой преступной экономикой», — сказал он.

Исполнительный директор EUDA доктор Лоррейн Нолан отметила, что наркотический рынок меняется стремительными темпами.

«Разнообразие веществ, доступных сегодня на улицах Европы, становится все более непредсказуемым, что увеличивает риски. Люди зачастую сами того не осознавая употребляют вещества с крайне высокой степенью воздействия. Значение достоверных данных сегодня как никогда велико», — подчеркнула Нолан.